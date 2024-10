Dag 6: Schip bij stuw Borgharen ligt nog vast, waterpeil in de Maas daalt

Het is woensdagavond niet gelukt om het schip dat vastligt tegen de stuw bij Borgharen los te trekken. Het werk begon rond 18:00 uur, laat in de avond is het werk gestaakt. Het schip ligt nog steeds erg vast en het is niet gelukt er verdere beweging in te krijgen, meldt Rijkswaterstaat. Vandaag onderzoekt Rijkswaterstaat verder hoe het schip is weg te krijgen van de stuw waar het bij ligt.

Het schip voer zaterdagochtend 12 oktober tegen de stuw in Borgharen bij Maastricht, maakte water en zonk. Ze ligt met haar kont tegen de stuw. De tweekoppige bemanning bleef ongedeerd. Sindsdien wordt geprobeerd om het schip vlot te trekken.

De Humadivi was met zand geladen, het ruim is inmiddels leeggeknepen. Er is een pomp geplaatst in een afgesloten ruimte in het voorschip. Bedoeling is dat zoveel mogelijk water uit het schip wordt gepompt, in de hoop dat ze gaat drijven. Daardoor wordt het lostrekken minder zwaar. De hoop is dat met behulp van lieren het 67 meter lange schip vandaag losgetrokken kan worden.

Waterstand

Rijkswaterstaat heeft diverse noodmaatregelen getroffen om de waterstand in de Maas op peil te houden. Zo is er een breuksteendam achter de stuw gebouwd. Doordat de stuw permanent openstaat, stroomt water weg. Het waterpeil is inmiddels met ├ę├ęn meter gezakt.

Door het plaatsen van de tijdelijke kering, wordt de route naar sluis Bosscherveld geblokkeerd. Dit betekent dat ook de sluis is gestremd voor de scheepvaart zolang de tijdelijke kering actief is.