Daan Schalck stopt onverwacht als CEO bij North Sea Port

Schalck was sinds 2009 directeur-generaal van het Havenbedrijf Gent en sinds 2018 als CEO van NSP. Hij gaat het havenbedrijf na 15 jaren verlaten. ‘Om persoonlijke redenen heb ik de laatste weken de pauzeknop ingeduwd. Tijdens die rustperiode heb ik een aantal zaken op een rijtje gezet. Voor mezelf heb ik uitgemaakt dat mijn prioriteiten elders liggen. Ik neem afscheid met een goed gevoel, omdat een aantal grote projecten, zoals de fusie en de Nieuwe Sluis in Terneuzen, met succes zijn afgerond. Het is een sluitstuk van een waardevol traject waar we de laatste jaren allemaal onze schouders hebben onder gezet’, legt Schalck zijn keuze uit.

Schalck blijft nog tot eind dit jaar actief en zal in nauw overleg met de bestuurders staan. Voor deze transitieperiode is een deel van zijn takenpakket overgedragen aan de andere bestuurders. De continuĂŻteit blijft gegarandeerd. De zoektocht naar een nieuwe CEO wordt op korte termijn opgestart.

‘Wij bedanken Daan Schalck voor zijn gedrevenheid en daadkracht. Dankzij zijn kennis en ervaring heeft hij Havenbedrijf Gent verder uitgebouwd en mee de fusie van de haven van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) tot een goed einde gebracht. Hij heeft het Havenbedrijf op de kaart gezet en door moeilijke periodes geloodst, zoals de Brexit, de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in OekraĂŻne. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor en wensen hem veel geluk toe’, laat Pieter van Geel, voorzitter van het Toezichthoudend orgaan van North Sea Port weten.