Bietenschepen gaan laden in Born in plaats van Maastricht nu stremmingen langer duren

Humadivi

De L’Ortye-terminal in Maastricht gaat de bietencampagne verplaatsen naar de overslaghaven in Born nu de lokale stremmingen rond de voor de stuw van Borgharen gezonken Humavidi langer aanhouden. Om te voorkomen dat het waterpeil te snel zakt, is keersluis Limmel op het Julianakanaal gesloten. Hierdoor is de terminal in Maastricht onbereikbaar geworden.