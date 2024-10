Amsterdam en Wim Beelen (Superyacht Tech Campus) weer ernstig in de clinch

Projectontwikkelaar Wim Beelen en de gemeente Amsterdam stonden donderdagmorgen weer tegenover elkaar in de Amsterdamse rechtbank. De gemeente eiste in een kort geding dat Beelen stopt met het noemen van de namen van topambtenaren en de huisadvocaat in online publicaties over zijn juridische strijd met Amsterdam over zijn nieuwe superjachtwerf.

Wim Beelen is er helemaal klaar mee. De projectontwikkelaar ligt al een paar jaar in de clinch met de gemeente Amsterdam over zijn Superyacht Tech Campus die hij bouwt op het ADM-terrein. Beelen vindt dat de gemeente hem structureel tegenwerkt bij zijn plannen, voor de zoveelste keer.

Daarom is hij een publiciteitscampagne gestart. Op zijn website Hallobuurman.com plaatst hij nieuws en documenten die volgens hem aantonen dat Amsterdam hem bewust dwarszit. Daarbij noemt hij de drie topambtenaren met naam en toenaam. Dat is tegen het zere been van de gemeente. Klagen is prima, maar ‘ambtenaren door het slijk halen’ is een brug te ver. Daarom spande de gemeente een kort geding aan.

Huisadvocaat

Beelen moet onmiddellijk stoppen met het noemen van de namen van de huisadvocaat en twee seniorambtenaren die zich bezighouden met strategische vastgoedmarketing en grondzaken. Volgens de gemeente dient het noemen van die namen geen doel en zet Beelen deze drie mannen onder druk door te dreigen met publicaties. Doet Beelen dat niet, dan moet de rechtbank hem een dwangsom van 50.000 euro per overtreding opleggen, zo vindt Amsterdam.

Beelen daarentegen is van mening dat het noemen van deze drie ambtenaren onvermijdelijk is. Het zijn volgens hem juist deze ambtenaren die havenwethouder Hester van Buren, en daarmee de gemeenteraad, herhaaldelijk verkeerd informeerden. Met deze ambtenaren zat hij de afgelopen maanden ook in een mediationtraject en aan de onderhandelingstafel over de ontwikkeling van het ADM-terrein tot een superjachtcampus. Dat traject mislukte.

ADM-terrein

Zijn publiciteitscampagne is bedoeld om aan te tonen dat er structureel zaken misgaan bij de gemeente op het gebied van grondzaken zoals het ADM-terrein. Op de site Hallobuurman schrijft hij: ‘Larendael (het vastgoedbedrijf van Beelen) presenteert u in 10 afleveringen een onthullende serie over de misleidende praktijken van de gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam met betrekking tot het ADM-terrein.’Â Donderdag kwam het eerste filmpje online.

Wim Beelen betaalde eind 2021 € 86 miljoen voor het ADM-terrein in Amsterdam. Dit terrein, dat voorheen een vrijplaats was voor kunstenaars en krakers, werd in 2017 ontruimd en door Beelen aangekocht met het doel om er een superjachtwerf waarmee 3000 banen (direct en indirect) gemoeid zijn te vestigen. De hoge prijs van het terrein weerspiegelt de strategische locatie en de potentie voor grootschalige herontwikkeling.

De rechtszaak draaide feitelijk om de vrijheid van meningsuiting en over de vraag in hoeverre een topambtenaar een publiek figuur is. De gemeente stelde dat het anonieme ambtenaren zijn die zich niet kunnen verweren. Beelen vindt dat zeker de huisadvocaat van de gemeente allesbehalve anoniem is. Deze advocaat heeft namelijk herhaaldelijk in de openbare raadsvergadering van de gemeente Amsterdam het woord gevoerd namens havenwethouder Hester van Buren.

Ook de andere twee ambtenaren hebben een zichtbare rol in het publieke domein, zo hield zijn advocaat Bertil van Kaam de rechter voor. De twee hebben meegewerkt aan podcasts, interviews en nieuwsartikelen en zijn daarom geen anonieme ambtenaren en moeten dus een dikkere huid hebben.

Hallobuurman.com

In het eerste filmpje was de naam van de huisadvocaat niet te lezen, maar er zat wel een fragment in van deze huisadvocaat die in de gemeenteraad aan het woord was over het conflict met Beelen. Of de gemeente Beelen en de superjachtcampus tegenwerkt, is op basis van de documenten op Hallobuurman.com door Schuttevaer niet op korte termijn te beoordelen.

Beelen heeft wel via een WOO-verzoek onthuld dat er wekelijks overleg is tussen Amsterdam en de Port of Amsterdam over hem en zijn bedrijf Larendael. Hij zegt 40 voorbeelden te hebben van zaken waarbij de gemeente onjuist handelde. Zo kwam Amsterdam met de eis dat het ADM-terrein gesaneerd moest worden, maar uit een brief van Rijkswaterstaat blijkt dat dat niet nodig was.

En juist deze week werd duidelijk dat Larendael terecht aan de bel trok bij de gemeente over kegelplaatsen. Beelen vond dat de ligplaatsen de ontwikkeling van zijn werf in de weg zaten. Na een hoop juridisch geweld oordeelde de rechtbank dat de kegelplaatsen (aanlegsteigers voor binnenvaartschepen met gevaarlijke lading) strijdig zijn met het bestemmingsplan van het ADM-terrein. Overigens worden de ligplaatsen nu niet meer aangeboden als kegelplaatsen.

Op 31 oktober is er een uitspraak van de rechter.