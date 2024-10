Rederij de Jong vecht vaar- en rusttijden duwvaart aan bij Raad van State

'Onterechte boetes'

Hoe moeten de regels voor vaar- en rusttijden in de duwvaart worden uitgelegd. Daar zal de Raad van State uitsluitsel over moeten geven. De Rotterdamse Rederij de Jong stapte deze week voor een hoger beroep naar de Raad om de regels aan te vechten. Aanleiding waren twee zware boetes van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor in totaal ruim 20.000 euro vanwege grote overschrijdingen van de vaar- en rusttijden met een duwboot van het bedrijf. Onterechte boetes, vindt advocaat Marius van Dam.