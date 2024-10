Douwe Groen was schipper, handelaar en bevrachter

Kielzog

De grootvader van Douwe Groen (1956), naar wie hij is vernoemd, voer turf met zijn zeiltjalk Eben Haƫzer. Zijn vader Klaas zat in mei 1940 bij de marine en was Engelandvaarder. Klaas werd opgeleid tot seiner-telegrafist en radaroperator op een motortorpedoboot. Na de oorlog werd hij binnenschipper en gaf al zijn schepen de Friese naam Nocht, een traditie die Douwe heeft voortgezet. De 72-meter van zijn zoon Jasper (1999) heet eveneens Nocht.