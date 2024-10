Vrachtschip bij stuw Maastricht wordt dinsdag losgetrokken

Het vrachtschip dat zaterdag de stuw Borgharen heeft geramd en daarna deels is gezonken, wordt dinsdag losgetrokken. Rijkswaterstaat is maandag de hele dag bezig geweest met de voorbereidingen voor de berging van het 67 meter lange schip en ging daar ook in de avond en ’s nachts nog mee door. Het schip zou maandagavond laat losgetrokken worden, maar dat is uitgesteld naar vanochtend zodat bij daglicht gewerkt kan worden.

Het lostrekken zou eigenlijk maandagavond rond 22 uur beginnen, maar werd uitgesteld naar dinsdagochtend 7:30 uur. Rond 9 uur werd bekend gemaakt dat pas rond het middaguur gestart wordt. ‘We verwachten nu rond 12.00 uur te kunnen beginnen met het lostrekken van het schip bij stuw Borgharen. De lostrekactie is een lastige, technisch complexe klus. Het is maatwerk en moet in één keer goed gebeuren, waarbij we zorgvuldig moeten omgaan met schip en stuw. En veilig werken is heel belangrijk’, aldus Rijkswaterstaat.

Stremming

De scheepvaart op de Maas van Born tot aan Ternaaien is sinds maandagavond 21.30 uur gestremd zodat het ponton dat ingezet wordt voor het lostrekken de juiste positie kan innemen. Ook de keersluis Limmel is gesloten.

Nadat het schip is losgetrokken kan Rijkswaterstaat de stuw inspecteren en samen met Hebo Martitiemservice verdere stappen zetten om het schip te bergen.

Goeiemorgen we zijn klaar met de voorbereidingen. Hier zie je met welk materiaal het ponton aan de wal bevestigd is. #stuwBorgharen pic.twitter.com/W3jkC1LjCl — RWS Zuid NL (@RWS_ZN) October 15, 2024