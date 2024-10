Herbouw Sluis II uit de pauzestand, in 2029 klaar voor klasse IV-schepen

Groter

De herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal wordt doorgezet. Uit een Voortoets Natura 2000 is gebleken dat stikstof niet langer een belemmering vormt. Dat was eerder wel de reden waardoor het project in 2022 werd stilgelegd. Bedoeling is dat de sluis in 2029 geschikt is voor klasse IV-schepen.