De nieuwe Schuttevaer is uit: groot voor klein in Terneuzen en klein op groot in Rotterdam

Groot voor klein op het Kanaal Gent-Terneuzen, waar de binnenvaart last had van een urenlange stremming zodat het bovenmaatse schip Bregaglia kon passeren. Dat schip mocht als eerst door de Nieuwe Sluis Terneuzen, nadat de Nederlandse en Belgische koningen die hadden geopend. En de ‘kleine’ Fremantle Highway kwam maandag aan boord van de grote Boka Vanguard.

Het Kanaal Gent-Terneuzen wordt voortaan langdurig gestremd wanneer een bovenmaats zeeschip naar of vanaf Gent over het kanaal moet worden begeleid. De eerste keer was vrijdag 12 oktober, toen de Zwitserse bulkcarrier Bregaglia als eerste bovenmaatse schip via de Nieuwe Sluis naar Gent voer. Omdat onduidelijk is wat de risico’s zijn, was de vaarweg vijf uur lang gestremd voor alle overige scheepvaart.

De Bregaglia mocht als eerste door de sluis, nadat koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip in Terneuzen de Nieuwe Sluis openden. De bouw van de sluis, inclusief voorbereiding, aanleg en het beheer en onderhoud in de eerste twee jaar, kost ruim een miljard euro. Het grootste deel van de kosten komt voor rekening van Vlaanderen. Nederland betaalt 190 miljoen euro. Samen drukten de koningen op een rode knop en openden de sluis.

Het aantal ongevallen in de binnenvaart neemt de afgelopen jaren toe. Afgelopen weekend was het twee keer raak. Een vrachtschip geladen met zand is zaterdagochtend 12 oktober in de problemen geraakt nadat het vaartuig tegen de stuw Borgharen op de Maas was gevaren. De berging wordt op deze week uitgevoerd. Een dag eerder, op vrijdag 11 oktober, voer een binnenvaartschip tegen de spoorbrug over de Gouwe bij Alphen aan den Rijn. Daardoor was de vaarweg het hele weekend gestremd. De scheepvaart is inmiddels hervat.

Gedeputeerde Martijn Dadema van de provincie Overijssel heeft met zijn suggestie het Kanaal Almelo-De Haandrik te sluiten voor vrachtvaart, onrust veroorzaakt onder ondernemers langs het kanaal. De schippers van zand- en grindschepen die het kanaal frequent bevaren vrezen voor hun broodwinning als de discussie verkeerd uitvalt en het kanaal wordt gesloten voor vrachtvaart.

Ted Kuiper (1959) is tankerkapitein in loondienst en komt uit een varensfamilie. Zijn voorvaderen hadden zeegaande zeilschepen, zijn grootvader een baggermolen en zijn vader was kapitein bij Damco. Ted ging naar het KOF in Amsterdam-Osdorp. Hij begon op tankers van VT, stapte na 20 jaar over naar Koole in Zaandam en werkt nu voor een nieuwe rederij. Hij heeft een Rijnpatent tot Mannheim. ‘Ik heb van alles gedaan bij VT. Plantaardige oliën, chemicaliën, stookolie en bijtende producten.’

