Grote havenkraan stort in bij in Taiwanese haven Keelung Port

Beelden van het incident laten zien hoe de geladen STS-kraan op het schip de walinstallatie raakte tijdens het afmeren. De Yuzhou Qi Hang werd daarbij geassisteerd door een sleepboot en manoeuvreerde langzaam naar de kade toen de aanvaring plaatsvond. Op het moment van aankomst had het schip drie STS-kranen aan boord, die bestemd waren voor de West Coast Container Terminal.

Gelukkig waren er geen gewonden, hoewel er enkele mensen aanwezig waren in de buurt van de kraan. Volgens lokale media beperkte de schade zich tot vijf containers, waarop de kraan neerstortte. Lokale autoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van de aanvaring.

⚠️🚢 A crane COLLAPSED at #Keelung Port this afternoon after a Chinese cargo ship accidentally struck it while unloading new cranes. Thankfully, no injuries have been reported so far. #Taiwan 😲 pic.twitter.com/MnyFDZTpbF

— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) October 14, 2024