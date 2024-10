Wethouder Simons van Rotterdam voelt hete adem van China

Smart Vision Experience

‘Praat niet over problemen maar los ze op.’ Dat was de belangrijkste boodschap van de Rotterdamse havenwethouder Robert Simons op 3 oktober op de Smart Vision Experience bij het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam. Hij heeft haast, want hij heeft gezien hoe razendsnel de havenontwikkelingen in China gaan. ‘Daar gebeurt het.’