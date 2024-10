ProRail test geramde spoorbrug Gouwe, scheepvaart nog gestremd

Vervanging

Een nachtelijke test van de spoorbrug over de rivier de Gouwe bij Alphen aan den Rijn moet uitwijzen of het scheepvaartverkeer dinsdag kan worden hervat. Spoorwegbeheerder ProRail voert in de nacht van maandag op dinsdag een controle uit aan de zogeheten draaibrug, waar vrijdagochtend een binnenvaartschip met grind tegenaan voer. Sindsdien ligt de scheepvaart stil op dit stuk van de Gouwe in Zuid-Holland.