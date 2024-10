Koning onthult nieuwste KNRM-boot: Prins Johan Friso

De onthulling had plaats tijdens de première van ‘Symfonie van het Water’ in het kader van het 200-jarig bestaan van de KNRM. Deze voorstelling is een eerbetoon aan de ruim 1500 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de veiligheid op zee. Directeur Jacob Tas van de KNRM benadrukte het belang van deze eer: ‘Het is geweldig dat de koning op deze manier onze vrijwilligers een hart onder de riem steekt. Deze boot met zo’n bijzondere naam is een prachtige toevoeging aan onze vloot.’

Voorafgaand aan de voorstelling sprak koning Willem-Alexander met verschillende vrijwilligers, vergezeld door de nieuwe burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, en commissaris van de koning Wouter Kolff. De betrokkenheid van de koninklijke familie bij de KNRM gaat terug tot de oprichting in 1824.

Muzikaal spektakel

‘Symfonie van het Water’, geregisseerd door Eric van Tijn, bracht artiesten zoals Stef Bos en Elske DeWall op het podium, die zich lieten inspireren door de verhalen van KNRM-vrijwilligers. De voorstelling verweefde muziek met de ervaringen van geredde personen en donateurs. Het evenement is alleen nog op 14 oktober in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

Met deze nieuwe reddingboot en de steun van vrijwilligers blijft de KNRM zich inzetten voor veiligheid op het water.