Keersluis Limmel blijft toch open na aanvaring stuw Borgharen

Berging

De keersluis bij Limmel in de Maasroute blijft toch open, zo meldt Rijkswaterstaat vanmiddag. De sluis zou eigenlijk rond het middaguur worden gesloten in verband met het waterpeil en de veiligheid rondom de berging van het gezonken binnenvaartschip Humadivi bij stuw Borgharen. ‘Zodra we de scheepvaart wél moeten stremmen en de keersluis dichtgaat, zullen we dit melden’, aldus Rijkswaterstaat.