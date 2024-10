Fremantle Highway aan boord bij Boka Vanguard van Boskalis, donderdag richting China

Om de Fremantle Highway aan boord te krijgen, moest de Boka Vanguard eerst gedeeltelijk zinken. Het schip heeft een maximale diepgang van 15,50 meter, maar kan dieper steken als de ballasttanks worden gevuld. Op die manier verdwijnt het schip onder water. Afgelopen zondag is het schip in 12 uur tot 24 meter diepte gezonken. Het laaddek van het schip staat dan zo’n zes tot zeven meter onder water. Om het schip te laten zinken werden de 93 ballasttanks gevuld met buitenwater. Dat gebeurt met vier ballastwaterpompen, die elk 5300 kubieke meter per uur kunnen pompen. Samen goed voor acht Olympische zwembaden per uur. Alleen de vier torens van het schip zijn dan nog boven het water van het Callandkanaal te zien. Op de voorste aan stuurboordzijde is de brug.

Geheel volgens plan is de Fremantle Highway aan boord gesleept. Het schip kwam maandag achter sleepboten vanuit Damen Verolme via de Nieuwe Waterweg aan in het Calandkanaal. Diezelfde sleepboten hebben het schip, samen met lieren, vervolgens aan boord getrokken. Op het dek is van tevoren een constructie op maat gemaakt om de Fremantle Highway op droog te zetten.

Pompen

Net zoals de vier pompen de ballastwatertanks kunnen vullen, pompen ze deze ook weer leeg. Waardoor de Boka Vanguard met de Fremantle Highway aan boord weer boven water zal komen. Voor een deel moeten de ballasttanks gevuld blijven. De car carrier staat namelijk niet in het midden van de Boka Vanguard.

De Fremantle Highway is een relatief kleine en lichte lading voor de Boka Vanguard, het paradepaardje uit de vloot van Boskalis. Het schip weegt 17.000 ton, terwijl de Boka Vanguard in theorie bijna 117.ooo ton aan kan. Dat gebeurde nog nooit. Het record staat op 92.000 ton, toen het de Petrobras P-70 FPSO van China naar Brazilië bracht.

Donderdag vertrekt het transport richting China. De reis zal zo’n 55 dagen duren. Eenmaal in China wordt de car carrier gerenoveerd en opnieuw onder andere naam en voor een andere eigenaar in de vaart komen. Er is veel behoefte aan car carriers in China. Voor de Boka Vanguard zelf wacht er ook een werfbeurt in China, waarbij het schip wordt voorbereid op het vervoer van een groot droogdok.