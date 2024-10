Telematicadag geheel in teken stuurhut van toekomst

De jaarlijkse Telematicadag in Nijmegen staat dit jaar geheel in het teken van de stuurhut van de toekomst. Op 9 november verzamelen ruim 170 schippers en maritieme specialisten zich in het KSCC Schipperscentrum aan de Waalhaven voor de 27e editie van dit evenement.

De binnenvaart heeft in de afgelopen decennia een flinke digitale transformatie doorgemaakt. Elektronische navigatiekaarten, systemen zoals AIS (Automatic Identification System) en BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem) zijn inmiddels onmisbare hulpmiddelen voor schippers, zo schetst de organisatie. Maar het einde van deze technologische vooruitgang is nog lang niet in zicht. Op de Telematicadag draait het programma om de vraag: hoe ziet de stuurhut er in 2050 uit?

Programma en Telematica Award

Onder leiding van Bureau Telematica Binnenvaart is een uitgebreid programma samengesteld. Specialisten uit de sector zullen spreken over de toekomst van automatisering, cyberveiligheid en dataverwerking aan boord. Er worden innovaties besproken die de veiligheid en efficiëntie van de binnenvaart verder moeten vergroten. Verder wordt de prestigieuze Telematica Award uitgereikt aan een persoon die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de digitale transformatie van de binnenvaart.

Tijdens deze dag worden onderwerpen als digitalisering in de binnenvaart, nieuwe scheepsconcepten en slimme wetgeving besproken. Het programma bevat presentaties van specialisten, breakout-sessies over de rol van de mens in digitale stuurhutten

Meer informatie is beschikbaar via binnenvaart.org​ en op Bureau Telematica Binnenvaart.