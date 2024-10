‘Ik ben nooit bezig geweest met die stip op de horizon’

Wat is de definitie van succes? Vertom bestaat dit jaar 50 jaar en is uitgegroeid tot een maritieme logistieke dienstverlener die wereldwijd actief is, waar zo’n 1000 man werken en waarvan niemand precies weet hoeveel kantoren er zijn. Zijn het er 50, zijn het er meer? Maar succes? CEO Arjan de Jong (55) vindt dat succes niet per se met cijfers te maken heeft. Al zijn die cijfers indrukwekkend.

Wat hij bij zijn start bij Vertom, zo’n 15 jaar geleden, introduceerde was het idee dat de klant niet altijd koning kan zijn. Of dat in elk geval dat koningschap anders moest worden ingevuld. Het was het begin van een koerswijziging die het bedrijf uiteindelijk flink zou laten groeien. De praktijk van dat moment was dat Vertom als bevrachter bij elke opdracht van de klant op zoek ging naar het schip dat de lading naar zijn bestemming moest brengen. ‘Dat maakte ons kwetsbaar, omdat we afhankelijk waren van de behoefte van de scheepseigenaar.’ Dus besloot hij dat Vertom sterker moest worden. En diverser.

Cowboy

Op dat moment werkten er zo’n 100 man en waren er circa 40 schepen die het bedrijf gedeeltelijk in management en gedeeltelijk in eigendom (veelal een minderheidsbelang) had. Met de mentaliteit die De Jong bij voorkeur omschrijft als ‘die van een cowboy’, sloeg het bedrijf een nieuwe weg in. Nota bene in de crisisjaren werd de vloot in rap tempo uitgebreid. Geld was er amper, dus was het zaak om ‘creatief te zijn’.

Veel schepen die als gevolg van de crisis meer kostten dan opbrachten, werden in die jaren eigendom van Vertom. Al was het alleen al om ervoor te zorgen dat het schip niet bij de concurrent terechtkwam.

Arjan: ‘Als we een schip kochten, dat we niet konden betalen, zei ik: oké, nu hebben we dus een uitdaging gecreëerd en de volgende stap is dat we gaan proberen om die uitdaging aan te pakken.’

Hij gebruikt graag de vergelijking met een cowboy omdat die wat hem betreft staat voor: positief denken en niet bij een geboden kans, meteen zeggen, dat lukt me toch niet. ‘Dat vind ik zo makkelijk. Liever stel ik me voor dat het wel lukt.’

Soms nam hij een risico, dat hoorde hij ook binnen de organisatie: ‘Nou Arjan, zou je dat nou wel doen.’ Dan dacht hij er nog eens over na en kwam hij tot de conclusie: ja, volgens mij kan het. Nog steeds zegt hij energie te krijgen als zich een kans aandient – ‘kans’ is een woord dat hij graag en veel gebruikt – al is Vertom met haar huidige omvang wel iets minder beweeglijk geworden dan in zijn eerste jaren. ‘Nu moet ik meer doseren.’ Vertom beschikt nu een vloot van zo’n 100 schepen en wereldwijd havenagentschappen.

Groter worden is nooit een doel op zichzelf geweest. ‘Ik ben nooit bezig geweest met een stip op de horizon.’

De overtuiging was destijds dat het bedrijf te kwetsbaar was en zich om die reden diende te versterken. En dat is gelukt. ‘Ja, nou ja, het is een gevecht om ergens te komen. Maar ik kan je verzekeren dat het een nog veel groter gevecht is om daar te blijven.’

Kansen

Je kunt de mooiste plannen hebben als ondernemer, maar zonder een gemotiveerde groep mensen gaat het niet. Arjan: ‘Je wilt dat de mensen blij zijn dat ze voor Vertom werken. Ik weet heus wel dat het in de praktijk wel eens anders kan voelen, maar in de grond moet dat wel de houding zijn, blij en trots dat ik hier werk.’

De medewerkers krijgen meer vrijheid dan ergens anders. ‘Ja, ze worden in het diepe gegooid.’ De gedachte is dat mensen zich op die manier sneller ontwikkelen. En als dat lukt, beschouwt hij dat als een vorm van succes. Als jonge mensen zich verbinden aan het bedrijf, als hij ziet dat ze doorgroeien en trots zijn op de nieuwe verantwoordelijkheid die hen wordt toevertrouwd. ‘Ja, dat is succes.’

Het bedrijf begon in 1974 aan de Parklaan in Rotterdam (het huidige hoofdkantoor zit in Rhoon) en werd genoemd naar het eerste schip waarmee werd gevaren, de Vera Tomson. Jarenlang werden schepen bevracht, eerst met de eigen schepen en als die niet meer beschikbaar waren, ging men op zoek naar de schepen van reders waarvan er in die tijd genoeg in dezelfde buurt waren gevestigd.

Het bedrijf groeide gestaag. In eerste instantie veranderde de komst van Arjan niet al teveel. In de crisisjaren was het vooral zaak om te overleven, al konden wel schepen worden aangekocht. Sinds zeven jaar kan er pas worden gezegd dat het goed gaat met Vertom en is er bijvoorbeeld ruimte ontstaan om te kijken naar de bouw van duurzame schepen. En zijn er bedrijven overgenomen in binnen en buitenland. ‘Het gaat om kansen zien’, stelt Arjan. ‘Daar heb je een beetje durf voor nodig en een goede ploeg mensen.’

Succes

Maar dat is niet vanzelfsprekend. ‘Waar het om gaat als je op mijn plek zit, is dat je energie in het bedrijf stopt.’ Dan worden mensen aangestoken en halen ze het beste uit zichzelf. ‘Maar je moet ze wel helpen. Want je kunt niet groeien als je niet investeert in de mensen die die groei gestalte moeten geven.’

Cursussen spelen daarbij een grote rol, want het bedrijf is inmiddels te groot geworden om vanuit één plek de mensen te kunnen motiveren. Zodat ze iedere dag weten waar ze voor staan en waar het bedrijf voor staat. Dus worden de managers ter plaatse geholpen met cursussen. ‘Zodat het heilig vuur blijft branden.’

Maar wat is volgens hem de definitie van succes? ‘Waar het om gaat is hoe je met je mensen omgaat en met je klanten. Succes is wat mij betreft de positieve invloed van Vertom op de mensen die met ons in aanraking komen. Zodat ze op hun eigen manier kunnen groeien. Dat is mijn definitie van succes.’

