Berging van gezonken schip bij stuw Borgharen start maandag 14 oktober

Sleepboot Albatros is met een ponton gearriveerd voor de berging van het vrachtschip. Omdat het al donker is, begint de opbouw voor de bergingsactie de volgende dag. De ponton is nodig voor het takelen van het vrachtschip. . Voor de berging wordt een ponton met lieren ingezet om het vrachtschip te kunnen takelen. Na de opbouw en voorbereiding van de bergingsactie kan de daadwerkelijke berging starten, dat is naar verwachting dinsdag volgens Rijkswaterstaat. Pas na de berging van het schip kan de schade aan de stuw kan worden onderzocht.

Gevolgen waterstand

De ligging van het gestrande vrachtschip zorgt ervoor dat stuw Borgharen niet volledig te bedienen is; de stuw kan niet helemaal dichtgezet worden. Met een dalende waterafvoer op de Maas betekent dit dat de waterstand tussen Maastricht en stuw Borgharen gaat dalen.

Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft contact met de veiligheidsregio en gemeente.

Stremming scheepvaart

‘Vanwege de dalende waterstand zijn we helaas genoodzaakt keersluis Limmel te sluiten’, aldus Rijkswaterstaat. Naar verwachting zal dit op maandag 14 oktober rond de middag gebeuren. Om zoveel mogelijk waterverlies in het deel van de Maas tussen stuw Borgharen en Maastricht te voorkomen, sluit Rijkswaterstaat ook sluis Bosscherveld. Dit betekent een stremming voor de scheepvaart. Afhankelijk van de waterstand kunnen schepen van 55m of korter de Willemsroute als alternatieve route gebruiken.

Onderzoek

Humadivi, geladen met wit zand, was afkomstig vanuit Bosscherveld en kwam -ter hoogte van de Noorderbrug in de richting van Belgi├ź- in de problemen door de sterke stroming op de Maas. Het kwam uiteindelijk tegen de stuw tot stilstand en sloeg lek. Het schip is deels gezonken; de twee opvarenden zijn veilig van boord gekomen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed zaterdag 12 oktober een verkennend onderzoek naar het ongeval. Later wordt besloten of er een volledig onderzoek komt.