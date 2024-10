Vrachtschip Humadivi ramt stuw en zinkt in Maastricht

Een vrachtschip geladen met zand is zaterdagochtend in de problemen geraakt nadat het vaartuig tegen de stuw Borgharen op de Maas was gevaren. Door de aanvaring maakte het schip water en is gezonken, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De tweekoppige bemanning is door de brandweer van boord gehaald. De schipper stond op zijn stuurhut, terwijl het schip zonk. Niemand raakte gewond. Er staat volgens de veiligheidsregio ter plaatse een sterke stroming.

‘Door een zeer sterke zijstroming in de Maas is het schip tegen de stuw gebotst’, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen lokale nieuwszender L1. ‘Het 67 meter lange schip maakte door de botsing water.’ Het gaat om de Humadivi.

Op een video is goed te zien hoe het schip water maakt en snel zinkt.

Kraanschip Corma van Cama Kraanschepen is toevallig aanwezig omdat zij al voor werkzaamheden aanwezig waren. Volgens een medewerker is nog geen bergingsplan gemaakt en is het nog niet bekend of zij kunnen assisteren bij de berging.

Over de schade aan de stuw is nog niets bekend. De vaarweg is niet gestremd. De scheepvaart wordt begeleid door een vaartuig van Rijkswaterstaat.