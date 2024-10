Uitgebrande olietanker Annika naar haven gesleept

De brand aan boord van de olietanker Annika in Duitsland is volledig geblust. Het vaartuig arriveerde ’s nachts met hulp van sleepboten in de haven van Rostock, berichten Duitse media zaterdag 12 oktober.

Aan boord van het 73 meter lange schip brak vrijdag brand uit. Dat leidde tot een grootschalige operatie van de Duitse hulpdiensten, die zo’n 120 manschappen hadden ingezet. De Annika bevond zich voor de Duitse kust en vervoerde brandstof.

De brand is mogelijk uitgebroken in een machinekamer. Later greep het vuur verder om zich heen. De autoriteiten gebruikten onder meer blusboten met waterkanonnen om de brand te bestrijden. Alle zeven bemanningsleden konden worden gered.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog onduidelijkheid. Het vuur zou de lading niet hebben bereikt. Uit voorzorg is in de haven wel een speciale barrière aangelegd in het water om te voorkomen dat een eventueel olielek zich kan verspreiden.

