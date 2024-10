Twee Amerikaanse nucleaire onderzeeboten liggen al bijna 70 jaar op de bodem van de oceaan

Op zee gebleven

Het zinken van een nucleaire onderzeeboot in aanbouw in China, trok onlangs wereldwijd aandacht. Het vaartuig werd snel geborgen en gerepareerd. De Amerikanen zijn echter al bijna 70 jaar lang twee nucleair aangedreven onderzeeboten ‘kwijt’. De USS Scorpion (SSN-589) en USS Thresher vergingen in de jaren ’60 op de Atlantische Oceaan, maar werden nooit geborgen.