Rhenus brengt 70% schonere koppelverbanden in de vaart

Rhenus laat momenteel drie bijzondere koppelverbanden bouwen bij Den Breejen in Hardinxveld-Giessendam. De binnenvaartschepen worden volgens de opdrachtgever ruim 70% schoner dan conventionele soortgenoten, dankzij slimme dieselelektrische aandrijving in combinatie met brandstofcellen op waterstof.

Het eerste van de twee, de Rhenus Mannheim I en II, is bijna klaar. Er worden proefvaarten mee gemaakt en nog deze maand wordt de 193 meter lange (105 + 88 meter) en 11,45 meter brede combinatie opgeleverd, waarna Contargo ermee gaat varen.

Innovatieprijs

De grote emissiereductie was een van de redenen waarom de Rhenus-Contargo-combinatie op de beurs Shipping Technic Logistics in Kalkar de Innovatieprijs van Allianz Esa en de vaktijdschriften Schifffahrt und Technik en Binnenschifffahrt kreeg uitgereikt.

In de toelichting staat onder meer dat de twee bedrijven pioniers en gangmakers zijn geworden in de ontwikkeling van multimodaal klimaatneutraal vervoer in Duitsland en Europa. ‘Beide bedrijven hebben nieuwe wegen geopend om emissies in het gecombineerd vervoer terug te dringen naar klimaatneutraliteit door toekomstgerichte investeringen in speciale schepen op waterstofbasis voor containervervoer over binnenwateren.’

Terwijl de Mannheim I en II met waterstof-techniek is uitgerust, zal het tweede koppelverband, de Wörth I en II, erop voorbereid zijn bij oplevering. De casco’s voor de derde combinatie, de Ludwigshafen I en II, worden op dit moment in Roemenië gebouwd.

Vijf generatorsets

De Mannheim beschikt voor de voortstuwing over twee Oswald elektromotoren van 960 kW elk en vijf generatorsets van Vink Diesel met elk een vermogen van 390 kW. Verder is het koppelverband uitgerust met twee 200 kW brandstofcellen van Ballard en een aandrijf-batterijpakket van 840 kWh/800 kW van Est Floattech.

De generatorsets worden, afhankelijk van de vermogensbehoefte, automatisch ingezet door het power management-systeem van Electric Marine Support (EMS). De sets draaien vooralsnog op gasolie. Het zijn DAF/Paccar-motoren van het type MX13 390 H3 die ook geschikt kunnen worden gemaakt voor het gebruik van waterstof. De Euro 6-motoren zijn qua uitstoot van NOX vijf keer schoner dan Stage V-motoren, claimt Sander Langenberg van Vink Diesel.

In de technische omschrijving van de Mannheim wordt voorgerekend hoe de 72% lagere uitstoot wordt bereikt. Bij een opvaart op gasolie en een diepgang van 2,30 meter verbruikt het schip 380.590 liter brandstof per jaar (Rotterdam-Wörth) en wordt 1005 ton CO2 en 14,39 kilo NOx uitgestoten. Voor de afvaart is dat 177.460 liter gasolie en bedraagt de uitstoot 466 ton CO2 en 6,92 kilo fijnstof. Als de 400 kW vermogen uit de brandstofcellen wordt bijgezet, daalt het gasolieverbruik in de opvaart naar 132.244 liter en de uitstoot naar 350 ton CO2 en die van NOx naar 5,0 kilo. Voor de afvaart worden die getallen 27.070 liter diesel, 71 ton CO2 en 1,04 kilo NOx.

Het schip beschikt over een rek voor twee containers met elk 500 kilo waterstof. Verder is er een standplaats, voorzien van aansluitingen, waar nog eens twee waterstofcontainers kunnen worden meegenomen. Door de toepassing van de waterstofcontainers kunnen de containers op elke terminal worden gewisseld.

Laagwaterprestatie

Dankzij een speciaal trimsysteem en aangepaste gewichtsverdeling kan het koppelverband nog varen wanneer er slechts 1,20 meter water in de rivier staat.

Het voortstuwingssysteem, voorzien van een Van der Velden Flextunnel is ontworpen in samenwerking met DST in Duisburg. De Flextunnel zorgt ervoor dat de schroef ook bij laagwater op de route tussen het Ruhrgebied en Mannheim en Wörth aan de Boven-Rijn voldoende water krijgt.

De maximale diepgang is 2,90 meter. Bij de laagste waterstand kan, met een enkele bak ervoor, nog 98 teu worden vervoerd. Wanneer met drie bakken wordt gevaren zijn dat er 212. In de enkele uitvoering meet de combinatie 4799 ton, met drie bakken is dat 9318 ton. De containercapaciteit varieert zodoende van 369 tot 716 teu.

Semi-autonoom

De Mannheim is verder ingericht voor semi-autonoom varen. Dat gebeurt via het Argo DataPortal van Argonics. Op het systeem kan op de Ecdis-kaart de bestemming worden ingevoerd en de vaart van afstand worden begeleid. Ook is er doorlopend een overzicht van de prestatie van de motoren, de hoeveelheid uitstoot en het brandstofverbruik. De technische installatie wordt permanent op afstand gediagnostiseerd, wat moet bijdragen aan een veilige en storingsvrije inzet.

Over de procedure tijdens de proefvaarten en de resultaten doet Rhenus nog geen mededelingen, omdat nog meer proefvaarten volgen, laat een woordvoerster weten.

