Vaarroute Gouwe gestremd na aanvaring spoorbrug

De provincie Zuid-Holland noemt het problematisch dat het scheepvaartverkeer voorlopig niet over de rivier de Gouwe bij Alphen aan den Rijn kan. Vrijdagochtend werd een spoorbrug aangevaren door een droge-ladingschip met grind . De beweegbare spoorbrug is inmiddels gesloten waardoor de treinen er weer overheen kunnen, maar daardoor kan het scheepvaartverkeer er nu niet langs.

Hoelang de brug dicht blijft, is nog niet bekend. Eerst moet de schade aan de brug onderzocht worden en vervolgens ook hersteld worden, meldt een woordvoerder van ProRail.

Volgens een woordvoerder van de provincie wordt de brug normaal gesproken zo’n dertien keer per dag geopend. ‘En de Gouwe is een heel belangrijke vaarweg voor het vrachtverkeer’, zegt hij. ‘We hebben de vrachtterminal in Alphen aan den Rijn, en het is een drukbevaren route.’

Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De Inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de schade aan het schip meevalt.