Schippers gezocht voor mooie verhalen over wonen op een schip

Geef je op voor de rubriek en treed in de voetsporen van Ron en Sacha, die na twee jaar klussen op de luxe motor Antoinette Christina in de Historische Haven van Leiden wonen. Of die van schipper Eelco Rietveld, die op een Zuiderzeetjalk uit 1905 woont in historisch Delfshaven.

Kortom, wij zijn benieuwd wat jou drijft om op een schip te wonen. Is het de vrijheid? De aantrekkingskracht van het water? Of krijg je gewoon geen genoeg van het klussen en nóg mooier maken van je schip? En waarom is het precies dit schip geworden? Het liefst woon je op maximaal 45 minuten van Rotterdam. Als dank voor het meedoen, krijg je de foto’s in hoge resolutie.

Meer weten? Neem contact op met Sanne van der Most via Sannevandermost@gmail.com of 06-42236001.