Paradepaardje van Boskalis bereidt zich voor op ‘lichte lading’ Fremantle Highway

De Boka Vanguard ligt vrijdag 11 oktober in het Rotterdamse Calandkanaal. Dat is ook de plek waar komende maandag de Fremantle Highway aan boord komt. Op het 275 meter lange en 70 meter brede dek is al goed te zien waar het schip straks komt te staan. Op het grijze vlak ligt een houten opstelling klaar. ‘Die is gevormd naar de vorm van de Fremantle Highway’, legt directeur operaties bij de zware maritieme lading-tak van Boskalis, Ronald Goetheer, uit. Verspreid over het grijze vlak staan verschillende stalen en houten onderdelen, onderdelen die het schip, wanneer het aan boord is, vast moeten klemmen gedurende de bijna 60 dagen durende tocht naar China.

Die houten opstelling ligt niet op het midden van het grijze vlak, maar meer aan de stuurboordzijde van het schip. ‘Dat kwam zo uit, aan stuurboordzijde stonden nog palen van het vorige transport.’ Die palen dienen om het schip in positie te houden. Het vorige transport was dat van de FPU Opportunity, een drijvend platform voor olie- en gaswinning, van Singapore naar Turkije. Het transport van die 300 meter lange FPU Opportunity toont de unieke kracht van de Boka Vanguard. Het schip heeft een open en platte achtersteven en een dek zonder boeg. Daardoor kan het schepen vervoeren die langer zijn dan de 270 meter, die zij zelf is. Het enige wat op het dek staat zijn vier torens, in de voorste aan stuurboordzijde zit de brug verstopt, verder is het een groot grijs dek. ‘Uniek in de wereld’, stelt Boskalis-woordvoerder Martijn Schuttevaer.

‘Lichte lading’

De 200 meter lange Fremantle Highway zal niet uitsteken. Het transport wordt door de mannen van Boskalis dan ook omschreven als een ‘lichte lading’. Het nog 17.000 ton wegende schip – een deel van het schip is na de brand verwijderd – is een schijntje vergeleken met de 116.175 ton die de Boka Vanguard aankan. Overigens staat het record op 92.000 ton toen het de Petrobras P-70 FPSO van China naar Brazilië bracht.

Voor die ‘lichte lading’ had Boskalis een relatief korte voorbereidingstijd. ‘Begin september zijn we benaderd’, vertelt projectmanager Arien Fries. ‘Dat is kort dag.’ Gelukkig voor Boskalis was de Boka Vanguard snel beschikbaar, al blijkt dat geen geluk te zijn. ‘Projectladingen bestaan deels uit vaste opdrachten die ver van tevoren te plannen zijn’, legt Goetheer uit. ‘Bijvoorbeeld transport van onderdelen van een windpark of transport van een nieuwe FPSO.’ Deze opdrachten staan maanden, zo niet jaren, van tevoren vast in de agenda van Boskalis. ‘Maar er is ook een spotmarkt.’ Boskalis had als het ware de voelsprieten uit staan en wist dat het schip op een gegeven moment richting China moest. De vorige opdracht eindigde in Turkije, relatief in de buurt, en het schip moet in december in China zijn voor onderhoud. Het transport van de Fremantle Highway paste perfect in het schema.

Dat Boskalis de situatie van de Fremantle Highway goed kent, is niet gek. Het speelde namelijk een belangrijke rol bij de berging van de brandende car carrier vorig jaar juli en augustus. Samen met Multraship hield Boskalis het schip onder controle boven Ameland. Uiteindelijk was het ook Boskalis dat het schip de Groningse Eemshaven binnensleepte.

Olympische zwembaden

Maandag wordt de Fremantle Highway de Boka Vanguard opgesleept. Daarvoor zal het schip van Boskalis eerst moeten afzinken. Het dek waar wij op lopen staat maandag zo’n zes tot zeven meter onder water, alleen de vier torens steken dan nog een kleine 20 meter boven het water uit. Het schip zinkt door de ballastwatertanks vol te laten lopen, waarvan het schip er 93 heeft. ‘Alles behalve de machinekamer is ballasttank’, grapt kapitein Igor, die leiding geeft aan een crew van 24 bemanningsleden. Die tanks worden onder water gezet door de ballastpompen, waar het schip er vier van heeft. Deze kunnen ieder 5300 kubieke meter water per uur naar binnen pompen. De vier pompen samen kunnen in een uur acht olympische zwembaden vullen.

Wanneer het schip is afgezonken, kan de Fremantle Highway aan boord worden gebracht. Het schip ligt nu nog bij Damen Verolme en zal via de Nieuwe Waterweg, om de Landtong Rozenburg, naar het Calandkanaal worden gesleept. Dat gebeurt rond 12:00 uur in de middag. Vervolgens brengen vier sleepboten het schip in positie. ‘Dat is cruciaal’, legt Goetheer uit, ‘het moet goed opgelijnd worden.’ Sleepboten zijn daar goed in, zegt hij, maar lieren kunnen dat nog veel preciezer. En dus worden er vanaf het schip lieren vastgemaakt aan de lading. De slepers en lieren moeten vervolgens samen de Fremantle Highway op de juiste plek krijgen, op de houten opstelling die al klaar ligt. Boskalis verwacht dat dit aan het eind van diezelfde maandag rond is.

Ballastwater

Vervolgens wordt het water op dezelfde manier uit de ballastwater tanks gepompt en komt de Boka Vanguard weer boven water. Dat gebeurt heel precies. ‘We gebruiken die tanks ook voor ballast aan bakboordzijde. De Fremantle Highway staat immers niet midden op het schip’, legt Goetheer uit.

De lading wordt daarna verder vastgezet. De route naar China leidt langs Kaap de Goede Hoop, waar het de afgelopen tijd veel heeft gestormd. ‘We naderen daar nu de zomer, dat scheelt qua stormen. In de Golf van Biskaje kan het deze periode wel flink stormen’, vertelt Goetheer. Stalen en houten constructies worden aan alle kanten tegen het schip gezet. Het grootste deel wordt vastgelast aan het dek, een klein deel ook aan het schip. En als alles volgens schema verloopt vertrekt de Boka Vanguard, met de Fremantle Highway aan boord, donderdag richting China. Daar krijgt de Fremantle Highway, na een renovatie, een tweede leven als car carrier.