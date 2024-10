Koning Willem-Alexander en Koning Filip openen Nieuwe Sluis Terneuzen

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip hebben in Terneuzen de Nieuwe Sluis geopend. De bouw van de sluis, inclusief voorbereiding, aanleg en het beheer en onderhoud in de eerste twee jaar, kost ruim 1 miljard euro. Het grootste deel van de kosten komt voor rekening van Vlaanderen. Nederland betaalt 190 miljoen euro.

De Nieuwe Sluis is 427 meter lang, 55 meter breed en ruim 16 meter diep. Met die afmetingen is het een van de grootste sluizen in de wereld.

De opening gebeurde door een gezamenlijke druk op een grote rode knop aan boord van een elektrisch schip.

Door de bouw van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent door het Kanaal Gent-Terneuzen varen. Ook neemt de wachttijd voor binnenvaartschepen af. De stad Gent meldde deze week dat er in 2017, voor de start van de bouw van de sluis, ongeveer 65.000 schepen door het sluizencomplex bij Terneuzen voeren. In 2040 zijn dat er naar verwachting 96.000.

Ook minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zijn vrijdag aanwezig bij de opening van de Nieuwe Sluis. Verder organiseert de gemeente Terneuzen op vrijdag en zaterdag een aantal activiteiten om de opening van de sluis te vieren.