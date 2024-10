Gezocht… Supervisor

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En bij wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Supervisor

Bedrijf: Muller Dordrecht

Standplaats: Dordrecht

Sector: Zwaar transport

Waar houdt de supervisor zich zoal mee bezig?

Gerwin Peeters, head of operations bij Muller Dordrecht: Als supervisor ben je betrokken bij alles wat te maken heeft met laden en lossen van bakken en pontons. Je zorgt ervoor dat de pontons klaar zijn voor verschillende projecten, onder andere door ze te ballasten en samen met de engineering de juiste constructies op de pontons te laten bouwen. Het is een coördinerende rol, waarbij je contractors aanstuurt, maar ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo help je bijvoorbeeld mee met het vastzetten van de lading en het ballasten van de pontons. Verder werk je veel samen met verticale transportpartijen, bijvoorbeeld als er kranen en SPMT’s bij de laadoperaties komen kijken.

Dat gebeurt op jullie werf in Dordrecht?

Het inrichten van de bakken gebeurt in Dordrecht, maar het werk speelt zich op meer plekken af. Soms ben je bezig met het coördineren van een ploeg in Polen die een bak moet laden, andere keren ben je in Frankrijk, Engeland of Duitsland aan de slag. Je werkt veel rondom de Noordzee en Oostzee, waar de bakken door onze sleepboten naar de haven worden gebracht. Daar worden ze geladen en daarna versleept naar de volgende locatie om gelost te worden. Soms ben je een dag bezig, andere keren duurt het wel een week, afhankelijk van wat er vervoerd moet worden. De lading is vaak groot en zwaar, zoals machineonderdelen, offshore-constructies, windmolenpalen of zelfs turbines voor elektriciteitscentrales.

Wat zijn uitdagingen en valkuilen?

Samen met engineers zet je de lading efficiënt en veilig op het dek. We werken met transportbakken van verschillende maten, van 55 bij 11 meter tot 100 bij 33 meter. Cruciaal is bijvoorbeeld dat de lading met behulp van loadspreaders evenwichtig verdeeld is. Een andere uitdaging is het ontwerpen van een opstelling waar de lading goed vastgezet kan worden. Het kan niet altijd direct op het dek, want staal op staal gaat schuiven.

Wat voor persoon zoeken jullie?

Voor deze rol zoeken we iemand die communicatief sterk is en technisch goed onderlegd. De supervisor heeft veel contact met de klant en andere stakeholders. Communicatie is dus een groot onderdeel van je werk. Oplossingsgericht denken is ook van belang. We zoeken iemand die rustig blijft en de grote lijnen in de gaten houdt. Bijvoorbeeld, als er een kraan op de huur is, moet die blijven draaien – dat heeft prioriteit.

Welke opleiding of bijscholing is er voor deze functie nog nodig?

Dat verschilt per persoon. Als iemand nautisch erg sterk is, bijvoorbeeld behendig in het goed manoeuvreren van schepen, dan kunnen we de focus leggen op een technische opleiding. Heb je meer een technische achtergrond, dan leggen we de focus op een nautische opleiding. En verder is het een kwestie van met iemand meelopen én leren. Daar krijg je bij ons de tijd voor.

