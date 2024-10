George Westerbeek wint in woelige strijd Motorenquiz 2024

Champions League

Oud-schipper George Westerbeek heeft de Schuttevaer Motorenquiz 2024 gewonnen. Opmerkelijk genoeg bleef hij in een groot online wedstrijdveld als enige foutloos. En dat terwijl er deze 21e editie ook bijzonder veel commentaar was op de ‘moeilijke’ quizvragen. Veel experts meenden het beter te weten. Maar in elk geval niet beter dan Westerbeek, die daarmee eeuwige roem verdient.