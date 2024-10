Droge ladingschip vaart zich klem bij spoorbrug Alphen aan den Rijn

De Schans

Een binnenvaartschip is vrijdagochtend rond 7.00 uur tegen de Gouwespoorbrug bij Alphen aan den Rijn gevaren. Het scheepvaart verkeer is daarom zeker tot einde van de vrijdagmiddag gestremd. Inmiddels hebben medewerkers van ProRail het schip losgesneden met een lasapparaat. Ze gaan nu kijken welke schade er aan de spoorbrug is en hoe ze dit zo goed mogelijk kunnen herstellen.