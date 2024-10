Amerika in de ban van stormheld ‘Lieutenant Dan’

Zeilbootbewoner Joseph Malinowski is door orkaan Milton een nationale held geworden in Amerika. Hij woont op een kleine zeilboot in de haven van Tampa en weigerde deze te verlaten, ondanks de vele waarschuwingen. ‘I’ll be fine’, zei de kluizenaar tegen een verslaggever die hem voor de storm bezocht.

Hij staat lokaal bekend als Lieutenant Dan, vernoemd naar een personage uit de film Forest Gump die zijn benen kwijtraakt in de Vietnam-oorlog en later kapitein op een garnalenboot wordt. Joseph verloor een been als tiener en woont al jaren op de zeilboot. Na de storm bezoekt iemand hem weer. Zijn boot is ongedeerd en ‘I’m fine!’, zegt Joseph op een video die viral gaat.Brian Entin was degene die langsging bij Lieutant Dan en vroeg waarom hij niet van zijn boot wegging. Zijn video werd meer dan 14 miljoen keer bekeken.

“Lieutenant Dan” – ain’t leaving Tampa Bay no matter what Hurricane Milton says pic.twitter.com/QUagXN9DlY — IamLegend 🇺🇸 (@DarkSideAdvcate) October 9, 2024



Afgelopen woensdag kwam de lokale politiechef nog aan boord van de kleine zeilboot SeaShell om ‘Lieutenant Dan’ over te halen toch echt te evacueren. Hij weigerde en bleef aan boord.

De orkaan raasde donderdag 10 oktober over Florida. In eerste instantie werd aangekondigd dat het om een orkaan categorie 5 zou gaan, dat werd later afgeschaald naar categorie 2. Na afloop ging Entin direct langs bij de zeilbootbewoner en kon melden dat Luitenant Dan het goed maakt.

Lieutenant Dan is okay! pic.twitter.com/0uthxRigRT — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2024

Online is een inzamelingsactie gestart voor de bootbewoner. Hij wil niet aan de wal wonen, doel is dat hij een grotere boot kan kopen. Inmiddels is bijna 50.000 dollar opgehaald.