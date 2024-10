Zware Kees: waterfietsen

Ergens in de Cariben, op een paradijselijk eilandje, werd zomaar niet gewerkt na zes uur ’s avonds. En aangezien we net een oversteek hadden gemaakt was het overgrote deel van de bemanning eraan toe om even de benen te strekken. In colonne vertrok die avond een uitgelaten bemanning naar het toeristische haventje.

De volgende ochtend stond ik buiten op de brugvleugel te genieten van een nog koele lucht, voordat ik naar beneden zou gaan. Heerlijk! Maar wat was dat? Eerst twijfelde ik, maar het was toch echt zo. Achter ons schip lag nog een vaartuig gemeerd. Nou ja, vaartuigje. Het leek wel een… het wás een waterfiets. Direct begreep ik het en rende naar beneden, de messroom in.

‘Oké, ik vraag het maar één keer: wie is gisterenavond per waterfiets teruggekomen van de wal?’

Hoewel het stil bleef onder de leerlingen, werden er steelse blikken gewisseld.

‘Jongens, ik vind het wel grappig, maar we gaan hier gedonder mee krijgen. Dus, na het ontbijt gaat die waterfiets retour eigenaar!’

Even later zag ik vanaf de scheepsbrug een eenzame waterfiets de kleine baai oversteken, richting strand, waar nog een tiental andere waterfietsen lagen.

Over waterfietsen gesproken: jaren later loop ik in het voormalige Zuiderzeestadje Hoorn door de haven. Meestal liggen hier schepen van de bruine vloot, met hoge masten. Nu valt mijn oog op twee scheepjes zonder mast. De dekken staan vol fietsen, het lijken wel een drijvende fietsenstallingen. Over de kade komen gehelmde fietsers aan die, geholpen door de bemanning, met fiets en al aan boord stappen.

Ik besluit een kijkje te nemen aan boord en spreek een van de bemanningsleden aan, een open, vrolijke man. Hij blijkt de schipper van de waterfietsenboot te zijn en legt me uit hoe het in zijn werk gaat.

‘Onze passagiers zijn buitenlandse toeristen. Ze komen aan boord met of zonder hun eigen fiets. We liggen bijvoorbeeld in Zaanstad. Daar gaan de passagiers de molens bekijken en fietsen dan door, onder begeleiding van een fietsgids, naar Haarlem.’

‘Maar dat is een behoorlijk volle dag’, breng ik ertegenin. ‘Daarna nog terug naar Zaanstad…’

Maar het blijkt dat de waterfietsenboot intussen doorvaart naar Haarlem, waar de passagiers, moe maar tevreden, weer aan boord kunnen stappen om uit te rusten en te slapen.

Het lijkt me een fantastisch concept, Nederland vanaf het water én vanaf de fiets verkennen. Waarom er dan niet meer Nederlanders gebruik van maken blijft mij een raadsel. Maar het visitekaartje van de rederij laat niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘Bitte teilen Sie ihre erfahrungen’ en ‘Lass uns in kontakt bleiben!’

Misschien dat ik via deze column nog eens ‘meine Erfahrungen teile’. Want er zijn ook reizen in andere landen, zo laat de waterfietsenrederij op haar website weten.

Meer Zware Kees op: zwarekeesartenstories.jouwweb.nl

