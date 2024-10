Zitting over aanvaring Geroma met Goereesesuis op 18 november

Dit volgt op de aanvaring van het schip Geroma op 22 februari 2023. Het schip ramde met de autokraan de ophaalbrug bij de Goereesesluis, waarbij de brugklep bleef hangen en aanzienlijke schade ontstond, wat leidde tot een langdurige stremming voor de scheepvaart.

Dit is de officiele tekst van de rechtbank:

“Op maandag 18 november 2024 om 11:00 uur wordt ter openbare zitting in het gerechtsgebouw van de Rechtbank Rotterdam aan het Wilhelminaplein 100-125 te Rotterdam (Nederland) het door mr. P.E. van Dam (advocaat) namens Scheepvaartbedrijf Maroma B.V., de heer G.J. Mesken en E.O.C. Onderlinge Schepenverzekering U.A. ingediende verzoekschrift tot beperking van aansprakelijkheid (met zaak-/rekestnummer C/10/684775 / HA RK 24-789) behandeld. Het verzoekschrift tot beperking van aansprakelijkheid is ingediend in verband met de aanvaring op vrijdag 22 februari 2023 van het schip “Geroma” met de ophaalbrug over de Goereesesluis bij Stellendam.”