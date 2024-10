Ook staatssecretaris Rummenie gaat gedoogperiode garnalenvisserij verlengen

Stikstof

Staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is van plan de gedoogperiode voor garnalenvissers met maximaal een halfjaar te verlengen. Dat betekent dat op 1 januari 2025 nog geen Wnb-vergunning nodig is om te blijven vissen in Natura 2000-gebieden. Het ministerie werkt namelijk nog aan een ‘juridisch robuuste vergunning’ en heeft daar meer tijd voor nodig.