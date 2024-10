Jong geleerd is oud gedaan; jeugd krijgt maritiem voorproefje tijdens Maritime Talent Days Rotterdam

Maritime Talent Day

Opleidingsinstituut STC en Rotterdam Mainport Institute organiseren samen met het maritieme bedrijfsleven op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober voor de derde keer de Maritime Talent Days. Dit evenement biedt jong talent een kans kennis te maken met de maritieme sector. Doel is dat kinderen later een opleiding in deze richting kiezen. Jongeren krijgen de kans zich te oriĆ«nteren op een baan in de ‘natte wereld’.