Carola Schouten nu echt nieuwe burgemeester Rotterdam

In de overvolle raadszaal van het Rotterdamse stadhuis is Carola Schouten donderdagmiddag ge√Įnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Ze volgt Ahmed Aboutaleb op die van januari 2009 tot begin deze maand de eerste burger van Rotterdam was.

Schouten legde voor de gemeenteraad de eed af aan Wouter Kolff, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die ook een toespraak gaf. Daarna kreeg ze van plaatsvervangend raadsvoorzitter Astrid Kockelkoren (GroenLinks) de ambtsketen omgehangen.

De nieuwe burgemeester werd namens de gemeenteraad welkom geheten door Partij voor de Dieren-raadslid Ruud van der Velden, die de vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester voorzat.

Ook de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen en locoburgemeester Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) gaven een toespraak. Bij de installatie was ook Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, aanwezig, net als de oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten, de voorganger van Aboutaleb. Laatstgenoemde was niet aanwezig in verband met een verblijf in het buitenland.

De 47-jarige Schouten heeft al de nodige bestuurlijke ervaring. Ze was in het kabinet-Rutte IV minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. In Rutte III was ze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tussen 2017 en 2022. In beide kabinetten was ze ook vicepremier. Daarvoor was ze sinds 2011 Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie.