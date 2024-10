Bovenmaatse schepen zitten binnenvaart dwars op Kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal Gent-Terneuzen wordt voortaan langdurig gestremd wanneer een bovenmaats zeeschip naar of vanaf Gent over het kanaal moet worden begeleid. De eerste keer is morgen, wanneer de Zwitserse bulkcarrier Bregaglia als eerste bovenmaatse schip via de Nieuwe Sluis naar Gent zal varen. Omdat onduidelijk is wat de risico’s zijn, is de vaarweg vijf uur lang gestremd voor alle overige scheepvaart.

De 240 meter lange en 38 meter brede Bregaglia is woensdagavond opgeschut in de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Komende vrijdag, na de officiële opening van de sluis door koning Filip en koning Willem-Alexander, zal ze als eerste bovenmaatse schip het kanaal opvaren.

Omdat voor het eerst een schip met dergelijke afmetingen naar Gent gaat, is nog niet getest wat het effect van een bovenmaats zeeschip is op de overige scheepvaart. Daarmee wordt geen risico genomen. Voor de passage van de Bregaglia wordt het kanaal tussen 08:00 uur en 13:00 uur gestremd voor alle overige vaart. De Bregaglia heeft zodoende het rijk alleen.

Verbazing

De Nieuwe Sluis is gebouwd om dergelijke grote schepen toegang te geven tot de haven in Gent. Maar dat de overige scheepvaart voor hiervoor stil moet blijven liggen was niet algemeen bekend. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland reageert verbaasd. ‘Gaat dat vanaf nu altijd zo, vroegen wij ons direct af’, zegt beleidsmedewerker Leny van Toorenburg. ‘Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest van die grote sluis, dat de rest van de scheepvaart er last van heeft?’

Of dit een permanente regel wordt op het kanaal moet de toekomst uitwijzen, laat een woordvoerder van North Sea Port weten. Volgens hem zijn er wel computersimulaties geweest, maar moet in de praktijk blijken of en hoe scheepvaart kan samengaan op het kanaal. In 2025 worden meerdere proefvaarten uitgevoerd met bredere schepen tot aan 38,50 meter. Daaruit moet blijken of er ruimte is om de binnenvaart normaal doorgang te verlenen. Van die proefvaarten zal de binnenvaart in elk geval wel hinder ondervinden.

‘Het Havenbedrijf kijkt er ook naar uit om binnen drie jaar met 43 meter brede schepen van de Nieuwe Sluis tot aan het Kluizendok en Rodenhuizedok in Gent te varen’, schrijft Havenbedrijf North Sea Port in een persbericht in aanloop naar de koninklijke opening van de sluis. Ook voor die nog grotere schepen zal dan in de praktijk moeten worden getest of overige scheepvaart gelijktijdig mogelijk is.