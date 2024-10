Noria bestrijdt plastic afval-stroom naar Waddenzee

Verschillende technieken

Noria BV in Delft, dat is gespecialiseerd in technieken om drijvend afval te verwijderen, gaat in Friesland in kaart brengen hoe plastic afval via de Friese wateren in de Waddenzee terechtkomt en hoe dat kan worden bestreden. De totale kosten van het project ‘Gjin plastik nei ús Waad’ bedragen 1.244.668 euro.