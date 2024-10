Groningen plaatst betonnen sluisdeuren in Lauwersoog

De Robbengatsluis is voor schepen de toegang van het Lauwersmeer tot de Waddenzee en andersom. De sluis heeft 10 deuren. Vier stormvloeddeuren zijn in 2020 vervangen door stalen deuren. De vier houten binnendeuren zijn in 2016 vervangen door staal en nu vervangt de provincie de laatste twee originele houten sluisdeuren, geplaatst bij de opening van de sluis in 1969, door beton.

Volgens Groningen zijn de betonnen deuren de eerste 100 jaar zeker onderhoudsvrij. Stalen deuren hebben elke 10 tot 15 jaar een nieuwe coating nodig en houten deuren moeten elke 50 jaar worden vervangen. ‘Een betonnen deur rot en roest niet. Het is zeer dicht materiaal en kan goed tegen verschillende weersinvloeden, bijvoorbeeld tegen zout water uit de Waddenzee.’

Groningen werkte nauw samen met Friesland aan dit project.