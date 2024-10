Eerste Russische schip op waterstof wordt deze maand getest

Ecobalt

Het eerste Russische schip dat op waterstof gaat varen wordt deze maand getest en zal eind dit jaar operationeel zijn, zo melden diverse Russische nieuwssites. Het schip heet Ecobalt (Экобалт) en is ontwikkeld met hulp van het Krylov State Scientific Center (KGSC). Dit onderzoeksbureau is ook in dienst van de Russische marine.