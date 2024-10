‘Een beetje spijt, maar toch tevreden’

Kielzog

Ted Kuiper (1959) is tankerkapitein in loondienst en komt uit een varensfamilie. Zijn voorvaderen hadden zeegaande zeilschepen, zijn grootvader een baggermolen en zijn vader was kapitein bij Damco. Ted ging naar het KOF in Amsterdam-Osdorp. Hij begon op tankers van VT, stapte na 20 jaar over naar Koole in Zaandam en werkt nu voor een nieuwe rederij. Hij heeft een Rijnpatent tot Mannheim. ‘Ik heb vanalles gedaan bij VT. Plantaardige oliën, chemicaliën, stookolie en bijtende producten.’