Bedrijven haven Rotterdam dringen aan op versnellen verduurzaming

Bedrijven in de Rotterdamse haven dringen aan op ‘nieuwe onconventionele maatregelen’ om de verduurzaming van de industrie in het havengebied te versnellen en de concurrentiekracht op niveau te houden. ‘Alleen zo kunnen we de klimaatdoelen halen en dreigende de-industrialisatie afwenden’, waarschuwt ondernemersvereniging Deltalinqs in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het lokale bedrijfsleven heeft de industrie, met name de chemie, in de haven het momenteel ‘ongekend zwaar’. ‘Sluitingen, stilvallende productie bij diverse locaties en zes kwartalen op rij krimp hakken er zwaar in.’ Intussen zou een derde van alle duurzame projecten vertraagd zijn door onder andere netcongestie. De ontwikkeling op het gebied van waterstof zou nagenoeg stilstaan, terwijl de markt voor bijvoorbeeld duurzaam plastic dreigt te stranden.

‘Dit terwijl de vraag naar allerlei producten uit de industrie voor ons dagelijks leven niet afneemt en we de CO2-uitstoot zo in de praktijk verschuiven naar andere landen’, voert de lobbyclub voor de ondernemingen uit het havengebied aan.

Drastische verlaging nettarieven

Om het tij te keren is volgens Deltalinqs onder meer een drastische verlaging van de nettarieven nodig, in lijn met de tarieven in omringende landen. Dit zou zorgen voor een eerlijker speelveld en hierdoor worden waterstof- en elektrificatieprojecten weer aantrekkelijker. Ook zouden allerlei duurzame-energieprojecten flink kunnen worden versneld door nieuwe regelgeving toe te passen of door anders te gaan werken.

De verduurzaming van de industrie staat in politiek Den Haag al op de agenda. De bedrijven vinden dat het daar komende tijd niet moet gaan over een nieuwe ‘CO2-tonnenjacht’, maar over praktische maatregelen die bedrijven kunnen helpen met verduurzamen. Dan zou een ‘win-winscenario’ mogelijk zijn. De bedrijven wijzen er ook op dat de Nederlandse overheid met de versnelde aanleg van de lng-terminal in Groningen na de start van de oorlog in Oekra├»ne eerder heeft laten zien ‘onconventioneel en snel’ te kunnen opereren.