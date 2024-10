TMA Multimodal koopt twee containerterminals van Theo Pouw

TMA Multimodal is een partij die is gericht op groei en verdere ontwikkeling van containeractiviteiten met ervaring in de sector. De locaties Utrecht en Lelystad zijn strategisch van groot belang en een belangrijke uitbreiding voor TMA Multimodal BV. In een bericht aan de klanten van de terminals wordt verzekerd dat er ‘in eerste instantie niets verandert’.

‘Uw bestaande contacten en de kwaliteit van onze dienstverlening blijven gewaarborgd. Wij zijn vastbesloten om u ook in de toekomst optimaal van dienst te zijn en kijken uit naar de mogelijkheden die deze overname biedt’, is te lezen in de brief.

De overname werd donderdag 3 oktober afgerond. Hoeveel TMA voor de terminals betaald heeft, maken de bedrijven niet bekend. CTU Rivierenland BV maakt geen onderdeel uit van deze overname en blijft onder de Theo Pouw Groep opereren.