RH Marine en Bakker Sliedrecht krijgen nieuwe eigenaar

Systeemintegratie

De Franse wereldwijd actieve technisch dienstverlener Vinci Energies in Nanterre heeft een overeenkomst getekend om systeemintegrators RH Marine en Bakker Sliedrecht over te nemen. Daarmee verkrijgt het bedrijf, dat zich toelegt op de energietransitie en digitale transformatie, een marktpositie in de maritieme sector.