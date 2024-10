Opvallend superjacht Asean Lady van voetbalclub-eigenaar in de uitverkoop

De verkoopprijs van tweedehands superjachten daalt enorm wanneer het schip langer dan een jaar te koop staat. Soms krijgt een koper zelfs meer dan 50% korting, zoals bij de 88 meter lange Asean Lady die een paar jaar geleden nog voor 30 miljoen euro te koop lag, maar nu voor ‘slechts’ 13,6 miljoen euro weg mag. Dat is nog geen 160.000 dollar per meter, een koopje in superjachtland waar veelal met een miljoen per meter wordt gerekend. Blijkbaar wil haar eigenaar, een miljardair die meerdere voetbalclubs bezit, er graag snel vanaf.

Het luxe jacht kwam 20 jaar geleden in de vaart en zou 60 miljoen dollar hebben gekost, volgens Superyachtfan. De eigenaar is Vincent Tan, die ook eigenaar is van voetbalclub Cardiff City in Wales, het Bosnische FK Sarajevo en het Belgische KV Kortrijk. De Maleisische ondernemer (72) werd onder andere rijk als eigenaar van de Maleisische tak van McDonalds en een gokbedrijf.

Werf

Het schip werd gebouwd bij Pride Mega Yachts in China, dochteronderneming van Yantai Raffles Shipyard. De scheepswerf wilde dat het schip zeer stabiel zou zijn. De vorm van het asymetrische superjacht Asean Lady is gebaseerd op een kano van bamboe, ook wel ‘prauw’ genaamd. Deze boten worden al eeuwen gebruikt door de inheemse bevolking van de zuidelijke Stille Oceaan en staan ​​bekend om hun stabiliteit en de lange reizen die ermee zijn gemaakt. Dit superjacht kan ook zeer lange afstanden afleggen, op een kruissnelheid van 12 knopen kan ze 10.000 mijl afleggen zonder te hoeven bunkeren.

Dat het schip stabiel en zeer sterk is bleek wel toen ze net na oplevering in december 2004 in Phuket, Thailand, lag en geraakt werd door de tsunami. Het schip overleefde vrijwel zonder schade.

Indeling

Aan boord is accommodatie voor 18 passagiers en 18 bemanningsleden.

Het stalen schip wordt aangedreven door een enkele Caterpillar van 2000 pk en haalt en topsnelheid van 15 knopen. Ze is 21,20 meter breed en heeft een totaalgewicht van 2385 brutoton. Het jacht vaart onder Panamese vlag en ligt momenteel in Maleisië, het thuisland van Tan.

Het superjacht werd in 2021 te koop aangeboden voor 30 miljoen euro, drie jaar later is de prijs gezakt naar 13,6 miljoen. De exploitatiekosten liggen jaarlijks op ongeveer vijf miljoen euro. Het schip is nooit voor charter aangeboden. De Asean Lady staat in de top100 grootste superjachten ter wereld.

Het is niet bekend waarom Tan zijn superjacht wil verkopen. Zijn vermogen zou zijn gedaald van 1,6 miljard dollar in 2015 naar 730 miljoen dollar in 2024. Hij wilde eerder ook zijn voetbalclub KV Kortrijk verkopen, maar besloot dit jaar daar juist extra geld in te pompen.

