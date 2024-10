Halve eeuw oude PZ-1053 voor onderhoud bij Padmos

De Engelse boomkorkotter PZ-1053 St. Georges is voor een grote onderhoudsbeurt naar Machinefabriek Padmos in Stellendam gekomen. De kotter is van W. Stevenson & Sons Ltd. uit Newlyn, een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar actief is in de visserij en 12 boomkorkotters exploiteert.

Een groot aantal daarvan is van Nederlandse afkomst. Dat geldt ook voor de PZ-1053 St. Georges. Deze 34,78 meter lange kotter werd in 1974 als LE-63 Soli Deo Gloria opgeleverd door Machinefabriek Hoekman aan rederij J. Toering in Lemmer. Ze behoorde destijds tot de grootste boomkorkotters van Nederland.

In 1980 ging de kotter naar J. Tanis in Goedereede die haar in de vaart bracht als GO-7 Jacob. Tanis heeft er vier jaar mee gevist. In 1984 ging de GO-7 naar Engeland en werd het LT-59 St. Georges van Colne Shipping in Lowestoft. In 1995 werd het PZ-1053 St Georges.

Goede reputatie

Stevenson stuurt zijn schepen regelmatig naar Nederland voor onderhoud. Machinefabriek Luyt in Den Oever en Machinefabriek Padmos in Stellendam zijn vooral dankzij hun expertise de werven waarvoor Stevenson kiest.

Ondanks de hoge leeftijd is de PZ-1053 up-to-date. In al die jaren is de kotter nauwelijks veranderd. Alleen de achtermast is verwijderd en vervangen door een sierpijp. In 2017 kreeg het schip in Engeland een grote refit. Toen werd ook de oorspronkelijke Deutz hoofdmotor vervangen door een Caterpillar. Ook werd geïnvesteerd in een nieuwe liermotor en grotere schroef en tunnel voor meer trekkracht en werden aanpassingen aan de brug gedaan.

De St. Georges is overigens niet het oudste vissersschip van Stevenson & Sons. De rederij uit Cornwall bezit ook boomkorkotters die eind jaren ’60 en begin jaren ’70 in de vaart zijn gekomen.

