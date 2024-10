De nieuwe Schuttevaer is uit: ‘Te dikke’ schipper niet door keuring en sluizennieuws

Lees de hele krant hier via de link.

Het onderwerp kwam ter tafel tijdens de najaarsvergadering van de ASV op zaterdag 28 september in Zwijndrecht. Sipsma ontving twee klachten van leden die zijn afgekeurd op basis van hun gewicht. ‘Een jongedame was medisch goedgekeurd voor haar dienstboekje en kon beginnen aan haar opleiding tot matroos. Ze ging trouwen en was wat afgevallen om in de jurk te passen. Ze haalde haar papieren en moest toen opnieuw worden gekeurd. Toen zei de arts dat haar BMI te hoog was en ze dus zou worden afgekeurd. Ze heeft nu haar opleiding achter de rug, maar geen matrozenboekje.’

Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar dekking voor het project sluis Kornwerderzand, dat naar schatting twee keer zo duur wordt als begroot. Dat antwoordde hij op vragen van Kamerleden in het Commissiedebat Maritiem op 3 oktober. De Tweede Kamer leek in meerderheid voor voortzetting van het project. Madlener wil dan in elk geval wel een extra bijdrage van de regio zien. ‘De ambitie is om het mogelijk te maken. Maar het zijn een heleboel miljoenen die we nog niet hebben.’

De brug van Uitwellingerga over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) in Friesland verkeert in zo’n erbarmelijke staat dat hij niet meer kan worden bediend. De maximale doorvaarthoogte is hierdoor beperkt tot 7,10 meter. Plannen voor een nieuwe brug liggen er al lang, maar de besluitvorming is nog niet rond. Rijkswaterstaat, sinds 10 jaar beheerder van de vaarweg, wil niet alleen deze brug, maar nog zeven andere bruggen op de HLD vervangen. De bouw is nog nergens begonnen.

Ook de binnenvaart gaat veel profijt hebben van de Nieuwe Sluis in Terneuzen, die eind deze week (11 oktober) koninklijk wordt geopend, stelt omgevingsmanager Harm Verbeek van Nieuwe Sluis Terneuzen. ‘We kunnen straks veel efficiënter schutten.’ Bovendien is in combinatie met de bouw van de 427 meter lange zeesluis ruim een kilometer aan wachtplaatsen voor de binnenvaart gerealiseerd.

Vincent Horbach (1961) is met zijn Rederij Prinsengracht eigenaar van de salonboten Avanti en Delphine die op de Amsterdamse grachten varen. Hij was consultant accountancy bij KPMG, maar was naast zijn werk graag bezig met zijn handen. Hij had al sloepen gehad voordat hij in 2000 de Avanti kocht, die in 1909 bij scheepswerf De Nijverheid van C. van der Giessen werd gebouwd als privéschip voor de familie Van der Giessen. Komende kerstdagen vaart hij met singles op de Avanti. ‘Ik heb de datingapp Inner Circle gebeld en dit idee voorgesteld. Er is romantiek, er is licht, die twee passen bij elkaar.’

