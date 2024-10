Boka Vanguard van Boskalis gaat Fremantle Highway naar China brengen

Boskalis

De Boka Vanguard, het grootste halfafzinkbare zware-ladingschip van Boskalis, is in Rotterdam aangekomen om het rampschip Fremantle Highway te laden en naar China te brengen. Daar zal het worden gerepareerd. De car carrier vloog 25 juli vorig jaar boven Vlieland met 3700 in Bremen geladen auto’s in brand. Bij de brand kwam één bemanningslid om het leven.