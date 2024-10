Bij nieuwe steiger ATM kunnen zes schepen tegelijk aanmeren

Bijna 8 miljoen euro

Afvalverwerker ATM, onderdeel Renewi, neemt volgende maand op verwerkingslocatie Moerdijk de eerder aangekondigde nieuwe 100 meter lange lossteiger voor de scheepvaart in gebruik. Het bedrijf investeert 7,8 miljoen euro in de faciliteit. Bij de ruim 100 meter lange steiger kunnen zes schepen tegelijk afmeren, hierdoor kan het bedrijf 15% meer schepen per jaar ontvangen. De huidige steiger is 80 meter lang.