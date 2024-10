Zeebrugge wil grootste autohaven ter wereld blijven en bouwt nieuwe garage voor 10.000 auto’s

International Car Operators (ICO) gaat een nieuwe garage voor 10.000 auto’s bouwen in de haven van Zeebrugge. Doel is de grootste autohaven ter wereld blijven. Jaarlijks worden meer dan drie miljoen nieuwe auto’s vervoerd via Zeebrugge. De haven heeft moeite ruimte te vinden voor de grote stroom importauto’s, met name uit China. De nieuwe garage met meerdere verdiepingen moet uitkomst bieden.┬á

De garage komt op het deel van de terminal waar momenteel een grote zandberg ligt en wordt in de hoogte gebouwd. Dat is vlakbij de aanmeerplaats van de RoRo-schepen. Gelijktijdig kunnen 16 autocarriers aanleggen. Doordat de voertuigen korte afstanden afleggen tussen het schip en de garage, wordt de CO²-uitstoot beperkt. 

ICO Terminals is een wereldwijde speler in de behandeling en opslag van RoRovracht. Het bedrijf vervoert jaarlijks meer dan twee miljoen auto’s via de terminals in Zeebrugge en Antwerpen. ICO is een dochteronderneming van het Japanse transportbedrijf Nippon Yusen Kaisha (NYK).

