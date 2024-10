Duitse veerboot Funny Girl na stroomstoring veilig terug in haven

De veerboot Funny Girl is in de nacht van zondag op maandag even voor 02:30 uur veilig aangekomen in de haven van B├╝sum. Het schip was zondagmiddag in de problemen gekomen door elektriciteitsproblemen aan boord. Aan boord van het schip bevonden zich bijna 250 passagiers, meldde de politie bij aankomst.

Het schip, dat een dagtrip naar het Duitse eiland Helgoland maakte, kwam zondagmiddag op de terugweg op de Noordzee in de problemen door stroomstoring aan boord. Het schip Funny Girl was op de terugweg naar de haven van B├╝sum toen het stuurloos raakte. De passagiers moesten uren wachten op de komst van twee sleepboten. Zij sleepten de Funny Girl terug naar de kust, waar het zo’n zeven uur later dan gepland aankwam. Niemand raakte gewond.

De krant Hamburger Abendblatt meldde dat de twee elektriciteitsgeneratoren van het 68 meter lange schip er mee ophielden. Volgens een medewerkers was de stemming aan boord goed. De Noordzee was kalm toen het misging en personeel zou hebben omgeroepen dat er ‘genoeg bier aan boord’ is.

Helgoland ligt op zo’n 70 kilometer van het vasteland in de Duitse bocht. Het eiland is in trek bij vogelspotters en natuurliefhebbers. Hoewel Helgoland bij Duitsland hoort, kunnen bezoekers er belastingvrij winkelen.